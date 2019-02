Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Choques e pavores 23-02-2019 Todos os Presidentes, mais cedo ou mais tarde, desiludem as massas que votaram neles. Marcelo não é excepção. Ou, melhor dizendo, Marcelo só será excepção pelo facto de cultivar a ideia caridosa de que pode resolver problemas que escapam ao seu magistério

Violências domésticas 16-02-2019 Nestas europeias, o Bloco não vai a votos em estado de virgindade; e a rebeldia do passado, que ficava sempre bem em eleições de protesto como as europeias, não poderá ser encenada com a mesma desvergonha de outras eras. O que resta?

Rir para não chorar 09-02-2019 Infelizmente, Roger Waters não dá o passo seguinte, mudando-se de armas e bagagens para Caracas, a mais perigosa cidade do mundo. É pena. Há experiências que nos abrem a cabeça. Literalmente

Perdidos na tradução 02-02-2019 Todos somos culpados? Não, não somos. A Câmara do Seixal, que repousa nas mãos do PCP há vários anos, pelos vistos foi incapaz de levar ao bairro um mínimo de decência. Encher a boca com o fantasma do racismo é só uma forma ardilosa de esconder a realidade do abandono autárquico

Os bons espíritos encontram-se 26-01-2019 Há ano e meio, juntamente com o PS e o Bloco, o PCP enterrava o inquérito parlamentar ao banco do Estado porque, na interpretação dos comunistas, era preciso não dar argumentos à direita para que a Caixa fosse privatizada

Entregues à bicharada 19-01-2019 O próximo líder do PSD não terá apenas um partido para conquistar; terá que o resgatar primeiro da teia socialista para onde Rui Rio o está a enfiar

As dignidades do Estado 12-01-2019 Um dia ainda recordaremos com saudade estes telefonemas inusitados de Marcelo para Cristina. Arrisco até uma data para essa nostalgia: o momento em que for Cristina Ferreira a ocupar o Palácio de Belém e, quem sabe, a acumular o cargo com um talk show na Sala das Bicas. Já faltou mais

Animais de carga 05-01-2019 O ócio é a base da civilização. Sem esse tempo de repouso, de escuta e de imaginação, tudo o que uma sociedade produz são seres estéreis e esgotados, incapazes de pensar, conversar ou criar. Animais, em suma, que vivem entre a charrua e o curral, até ao dia do matadouro.

Acreditar no Pai Natal 29-12-2018 Parece que existe um consenso de que o populismo vem a caminho. São as aventuras "fora do sistema" de que fala Marcelo. É a extrema-direita de que fala toda a gente, como se a dita cuja tivesse uma real existência. Não tem. O que espanta é que as condições típicas para a emergência do populismo (ainda) não aterraram no quintal

Viver e morrer habitualmente 22-12-2018 Infelizmente, as nossas tragédias têm cumprido dois figurinos. Podem ser “tragédias anunciadas” como na estrada de Borba – uma desgraça que várias autoridades sabiam que ia acontecer, sem no entanto mexerem um dedo para a evitar. Ou então tragédias marcadas pela sombra da incompetência, como nos incêndios de 2017

Vivos, mortos e mortos-vivos 15-12-2018 O “homem democrático” não desapareceu; ele ressurgiu em força e em fúria por todo o lado, reclamando, com razão ou sem ela, que os tecnocratas globais desçam do seu pedestal e passem a habitar o reles mundo da realidade

Amores de perdição 08-12-2018 Não tenciono dar aulas de galanteio a ninguém. Mas pergunto honestamente se a EMEL não devia ser mais generosa na distribuição de bloqueios – ou, então, no uso apaixonado do reboque. Tenho a certeza de que os lisboetas não resistiriam a essas supremas manifestações de amor

Ataques de pânico 01-12-2018 Desconheço se o PS vai pedir a maioria absoluta com todas as letras. É indiferente. Mudando as palavras, o PS já está a pedi-la ao semear a ideia de que é melhor governar sozinho do que mal acompanhado

Tragédias anunciadas 24-11-2018 Em Portugal, as nossas tragédias são sempre “tragédias anunciadas”. Há estudos, há avisos. Mas uma espécie de sonambulismo apodera-se das “autoridades”, locais ou nacionais, para quem os piores cenários não merecem qualquer urgência

Baile de máscaras 17-11-2018 Perante estas duas versões, um ingénuo perguntará onde mora a verdade. A questão não faz sentido porque Costa foi verdadeiro em 2010 e em 2018. Seguindo Marx (Groucho, não Karl), os princípios de Costa dependem da audiência em questão