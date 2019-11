Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Regressos ao passado 02-11-2019 Em 1995, 34% dos mais jovens gostavam da ideia de um líder autoritário. Em 2011, a cifra passou para os 44%. Será isto a geração mais bem preparada de sempre? Talvez. Mas é também a geração mais imbecil do pós-guerra, precisamente por nunca ter vivido uma

Vamos ao circo 26-10-2019 Se não fossem os estatutos, Rui Rio até acumulava uma candidatura ao PSD com outra ao PS – e estava feito o pleno: dois corpos com uma só cabeça. Depois, era só exibir nas feiras, onde as grandes aberrações costumam fazer sucesso

Choques e pavores 19-10-2019 Não é possível federar a direita quando o dr. Rui Rio, por palavras, actos ou omissões, tem um certo horror a essa maligna palavra. É como contratar um anão para jogar na NBA. Ele simplesmente não foi feito para isso

Foi assim que aconteceu 12-10-2019 Em teoria, Belém cresce quando não há maiorias em S. Bento. Por isso, e também em teoria, Marcelo é um dos vencedores da noite. Na prática, a conflitualidade que se avizinha obrigará o Presidente a sujar as mãos mais do que desejava. Se alguém vai ter saudades da geringonça, é Marcelo

Notícias do reino 05-10-2019 António Costa, convém lembrar, não é apenas primeiro-ministro. É secretário-geral de um partido que não hesita em arrastar pela lama o Ministério Público. Será que ele pensa que isto é o melhor cartão-de- -visita para uma maioria absoluta?

Os suspeitos do costume 28-09-2019 No debate radiofónico entre António Costa e Rui Rio, os dois desataram a abrir as respectivas gabardinas para mostrarem que “o meu Centeno é maior do que o teu”. Felizmente, a rádio poupou-nos às imagens. Não nos poupou à substância do debate

Homens e animais 21-09-2019 Esta pequena polémica também permite vislumbrar um futuro possível: o momento em que os animalistas, tomados pela mesma fúria que hoje dedicam a quem usa peles, passarão a atacar – em público, com tintas, tartes ou coisas piores – quem se entrega às lãs

Jogos de paciência 07-09-2019 Se tivesse que apostar, diria que Boris Johnson, desde o início, andava à procura de um pretexto para limpar o Partido Conservador de vozes dissonantes e ter eleições antecipadas.

Os vícios e as virtudes 31-08-2019 Depois de elogiar a maturidade dos comunistas (Costa sabe que o eleitorado comunista não vota no PS), o primeiro-ministro reduziu o Bloco a um fenómeno de circo (mediático) que põe em causa a estabilidade do Governo. Oportunismo?

Masoquismos 24-08-2019 Pardal Henriques foi ao tapete. Será que ele achava que poderia ser de outra forma? Que o Governo, mesmo com o seu historial de incompetência, deixaria que um só homem, liderando um punhado de homens, pusesse em causa uma vitória eleitoral a 50 dias da meta?

Gatos por lebres 03-08-2019 De vez em quando, há umas almas cândidas que têm saudades de ditaduras. Havia menos corrupção, mais competência, menos desperdício. A sério? O que havia era menos conhecimento público desses vícios, o que os tornava duplamente punitivos

Branca de Neve e os dois anões 27-07-2019 Vejo aqui o início de um guião para a noite eleitoral: aconteça o que acontecer, a culpa será sempre dos portugueses, não de Rui Rio, que pacientemente os esperou ao centro.

Pratos do dia 20-07-2019 Nas embalagens de pizzas ou de hambúrgueres haverá sempre a imagem de um gordo para nos horrorizar. Como hoje nos horrorizam as traqueias putrefactas dos fumadores

As mais velhas profissões do mundo 13-07-2019 A classe política lusitana normalmente envergonha o cidadão. Mas há momentos cósmicos em que os astros se alinham – e uma luz de racionalidade, vinda lá do alto, penetra naqueles crânios. Aconteceu com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal

De Portugal ao Brasil 06-07-2019 Que uma parte da esquerda brasileira queira persistir na sua versão, tudo bem. Mas sem haver um gesto mínimo de racionalidade e mea culpa pelo naufrágio do PT, desconfio que Bolsonaro pode começar a pensar em 2022