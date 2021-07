Síndromes de Estocolmo

Os cubanos saem à rua contra o regime. O ditador local, sem grande originalidade, acusa os Estados Unidos de interferência na vida do país. Também sem surpresas, alguns macaquinhos aqui da aldeia repetem o adágio, como se uma hipotética interferência dos EUA fosse incomparavelmente pior do que a tirania e a miséria em que vivem os cubanos.



Eis a cabeça do fanático: é preferível ser oprimido pelos comunistas cubanos do que libertado pelos capitalistas americanos.

Alguns, porém, não vão tão longe. E com a população a pedir liberdade, saúde ou simplesmente comida, lá vem o "embargo americano" para abafar a discussão. Engraçado. Todo o mundo negoceia com Cuba. Até os Estados Unidos, por portas travessas. Mas o embargo funciona sempre como produto de limpeza para os crimes do comunismo.



Não sei o que dará esta revolta. Em 1994, no famoso Maleconazo, o regime tremeu, mas não caiu. E Fidel conseguiu substituir a muleta soviética por muletas várias na vizinhança, com destaque para a Venezuela de Hugo Chávez.