Tomar a liberdade

RECOLHIDO A NORTE, pergunto aos amigos lisboetas como têm lidado com a cerca sanitária. Eles ouvem-me, fazem um compasso de espera e depois desatam em gargalhadas insanas. "Cerca? Qual cerca?" E depois explicam-me, com a paciência dos santos, que nunca viram tal coisa. Saem quando querem, entram quando querem – e toda a gente fica contente: o Governo, pela propaganda; eles, pela vida habitual.



Com o recolhimento obrigatório, é a mesma coisa. Razão pela qual a inconstitucionalidade da medida não provoca um sobressalto cívico nas respectivas costelas liberais. "Não é para levar a sério", acrescentam, como se falassem com um cliente do Júlio de Matos.



É pena. A sério ou a brincar, a ligeireza com que se governa na ilegalidade devia arrepiar qualquer cristão; e a passividade do rebanho, a começar pelo rebanho partidário e parlamentar, serviria para disparar os alarmes.