ACOMPANHEI com interesse o funeral do PSD. Escrevo "funeral" no sentido técnico do termo: se o PSD não é de direita, nem de esquerda, nem liberal, nem conservador, nem carnívoro, nem vegetariano, é provável que já não respire. Propositadamente?Parece que sim. Essa, aliás, é a estratégia que Rui Rio apresentou no congresso: fazer-se de morto até ao dia em que o bom povo português, cansado das agruras do socialismo hard, se entregar de corpo e alma a um socialismo light. Se esse dia chegar, Rio estará no seu caixão, pronto para saltar como um vampiro e cravar os dentes no eleitorado desiludido.