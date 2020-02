ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de fevereiro de 2020.

Fernando Medina tenciona "revolucionar" o trânsito na Baixa de Lisboa, abolindo praticamente os automóveis, e o parolo lusitano, que gosta muito da palavra "revolucionar", aplaude o gesto. E atira, com aquela autoridade muito própria de quem só recentemente aprendeu a comer com talheres: lá fora também controlam a circulação automóvel nas cidades.Para o parolo, o argumento do "lá fora" chega e sobra para resolver qualquer assunto. Se, por hipótese, "lá fora" as autoridades autárquicas exigissem nu integral no centro das capitais, o parolo era o primeiro a rasgar as vestes. Para dar o exemplo.