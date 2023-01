Príncipes perfeitos

Nem a clientela, nem o próprio partido: os novos ministros das Infraestruturas e da Habitação, vindos da ala esquerda do PS, serão pelo menos uma tentativa para amansar Pedro Nuno Santos e as suas ruidosas viúvas mediáticas. Até quando? A resposta de Costa é simples e desarmante: até quando der.

Se o trabalho dignificasse, até o Príncipe de Gales cultivava o seu jardim. Assim falava Jeffrey Bernard, um cronista inglês impagável, quando Carlos era apenas príncipe – e Bernard vadiava pelos bares do Soho londrino. A ideia é poderosa, porém equivocada: sim, trabalhar custa; e, não, o príncipe Carlos sempre cuidou do seu jardim. Mas estava dado o recado: que vida é esta que transforma o trabalho no princípio e no fim das existências terrenas?