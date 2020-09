ePaper ou encontre-o nas bancas a 16 de setembro de 2020.

UMA AMIGA INFORMADA dizia-me há tempos que "a cultura do cancelamento" encerrava um mistério. Vemos estátuas derrubadas, livros proscritos, reputações perseguidas e destruídas, nomes apagados – e são sempre pessoas brancas que lideram a turba. Um caso clássico de má consciência pelo passado racista/imperialista do Ocidente?Entendo o raciocínio. Discordo dele. A conversa da má consciência nunca me convenceu. O motivo principal pelo qual são os brancos, e não necessariamente os negros, que comandam as novas inquisições explica-se com a religião. Nos Estados Unidos, e de acordo com o Pew Research Center, os negros são aqueles que mais vão à igreja.