ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 26 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Falar a sério sobre a desgraça de Reguengos de Monsaraz implica um cálculo simples. Vamos a ele?Em Portugal, a pandemia começou em Março. Um mês depois, mais coisa menos coisa, percebeu-se que o calcanhar de Aquiles a nível global estava nos lares. Perante esta informação, e com centenas de mortos para contabilizar entre os mais velhos, qual devia ter sido a prioridade do nosso governo, das nossas autoridades sanitárias e dos nossos poderes locais?Arrisco uma hipótese: ter preparado um plano de emergência com pés e cabeça para responder à principal fragilidade que a pandemia destapou. De preferência, logo em Abril. E, de preferência, com vigilância apertada.