O amor é cego

Em 2015, ninguém sabia o que tencionava o PS fazer se ganhasse (ou até se perdesse) as eleições. Governaria sozinho? Tentava um entendimento com a direita? Voltava-se para a sua esquerda? Passos Coelho nunca confrontou o candidato António Costa com essa pergunta. O eleitorado soube a resposta quando já era demasiado tarde.



Agora, em 2022, não há margem para dúvidas. A estratégia do Rato resume-se em duas palavras: tanto faz. Para Costa, o ideal era uma maioria "reforçada", leia-se absoluta, para ter quatro anos de mando em paz e sossego.



Mas depois, quando Costa se ausenta, eis que aparecem novos feirantes com novas narrativas. Pedro Nuno Santos avisa que a "geringonça" não foi um parêntesis, exortando o partido a fazer novos entendimentos com os velhos camaradas. Pedro Nuno é um romântico e está disposto a uma dar uma segunda oportunidade à relação.