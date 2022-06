Nuvens negras

Vêm aí greves na CP. O aeroporto de Lisboa, depois das cenas primitivas dos últimos dias com milhares de turistas no purgatório, é considerado pelo site AirHelp como o pior aeroporto do mundo. E as estradas do País estarão repletas de radares de velocidade, com o fino propósito de aliviarem o bolso do contribuinte. O que significa tudo isto?