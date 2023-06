Ficções à parte, talvez a explicação seja mais prosaica: era o nosso Costa que ali estava, ao lado do aniversariante Viktor Orbán, provavelmente em campanha eleitoral para um qualquer cargo europeu, na esperança de que a sua presença não fosse detectada pelos holofotes.

A POLÍTICA PORTUGUESA rivaliza com qualquer série de televisão. Quando pensamos que já sabemos tudo, eis que surge uma reviravolta que baralha e volta a dar. Assim foi com a viagem de António Costa à Moldávia, com uma inusitada paragem em Budapeste.