O MASSACRE DO HAMAS ainda deixou os anti-semitas preocupados. Matar judeus? Aceitável, sobretudo se forem sionistas. O que não é aceitável é filmar e divulgar os crimes. Onde é que o Hamas estava com a cabeça? Pelo andar da carruagem, o mundo ainda acabava a simpatizar com Israel perante a violência das imagens.