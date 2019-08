Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Branca de Neve e os dois anões 27-07-2019 Vejo aqui o início de um guião para a noite eleitoral: aconteça o que acontecer, a culpa será sempre dos portugueses, não de Rui Rio, que pacientemente os esperou ao centro.

Pratos do dia 20-07-2019 Nas embalagens de pizzas ou de hambúrgueres haverá sempre a imagem de um gordo para nos horrorizar. Como hoje nos horrorizam as traqueias putrefactas dos fumadores

As mais velhas profissões do mundo 13-07-2019 A classe política lusitana normalmente envergonha o cidadão. Mas há momentos cósmicos em que os astros se alinham – e uma luz de racionalidade, vinda lá do alto, penetra naqueles crânios. Aconteceu com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal

De Portugal ao Brasil 06-07-2019 Que uma parte da esquerda brasileira queira persistir na sua versão, tudo bem. Mas sem haver um gesto mínimo de racionalidade e mea culpa pelo naufrágio do PT, desconfio que Bolsonaro pode começar a pensar em 2022

Isto não se aguenta 29-06-2019 Na canonização em curso da Mulher (com maiúscula), qualquer crítica aos seus talentos é sempre uma revelação de misoginia. A atitude mais prudente é nada dizer – ou, então, elogiar fartamente a performance, como se faz com as crianças sofríveis que gostam de nos brindar com os seus números e cantorias

The Shining, 30 anos depois 22-06-2019 Trinta anos depois da minha primeira experiência com The Shining e nos 20 anos da morte de Kubrick, descubro que só há uma coisa mais assustadora do que o filme. São os intérpretes da obra.

Malucos do riso 15-06-2019 O clássico de Orwell sempre me impressionou pela forma como apresenta a “corrupção da linguagem” enquanto instrumento de mendacidade e dominação. Isso serve para compreender o comunismo e o nazismo e até episódios pícaros da política doméstica. Exemplo: desapareceram 170 obras de arte da colecção do Estado?

Uma casa portuguesa 08-06-2019 Em latitudes mais civilizadas, esta confissão de fraude e incompetência teria consequências severas. Entre nós, é vista como um exemplo de honradez em política. Os portugueses são como aquele marido enganado que, depois de descobrir o amante no guarda-fatos, sente uma admiração profunda pelo altruísmo da mulher

Bonitos serviços 01-06-2019 O líder do PS preferia atirar-se de uma janela (alta) a ter de aturar Catarina Martins por mais quatro anos. Mas os resultados de domingo podem levá-lo a isso (aturar Catarina, não a saltar da janela). O PS venceu, mas a maioria absoluta está longe. Com o PCP escaldado, quem lhe resta? Catarina não se importa de repetir a dose

O povo é sereno 25-05-2019 Com a excepção dos sócios e dos aficionados, que ainda dão para o peditório, a maioria dos portugueses olha para as europeias como aquele domingo de praia em que são sorteados 21 bilhetes para 21 turistas nacionais. Podia ser pior.

Questões de líbido 18-05-2019 Não vale a pena chover no molhado e repetir que "o fim da austeridade" é uma das maiores mentiras políticas que um governo democrático espalhou em Portugal. Excepto para acrescentar que essa mentira só funciona porque os portugueses, no fundo, no fundo, não se importam de ser enganados

Dicionário da crise 11-05-2019 Se Rio ou Cristas tivessem o hábito extravagante de pensar, bastaria fazerem uma pergunta simples: os portugueses estão com os sindicatos dos professores ou contra eles? Desconfio que estão contra. O que aconselhava deixar a questão em águas paradas: eleitoralmente, a classe não vale o que custa

Islamofobias 04-05-2019 Os cristãos, na caricatura boçal, são os partidários das trevas. Colocá-los no lugar das vítimas é uma verdade inconveniente. E foi assim que os terroristas islamitas deixaram de ser islamitas (e terroristas). E foi assim que as vítimas cristãs deixaram de ser cristãs (e vítimas)

Fake news 27-04-2019 Uma coisa é exibir as fotos dos filhos, das férias, até dos almoços e jantares. Outra, bem diferente, é espalhar por aí novas formas de fake news, com manobras e quilometragens muito acima do previsto. Em matérias tão sensíveis, é certo e sabido que toda a gente mente

Buracos negros 20-04-2019 Existe no "pensamento politicamente correcto" a ilusão de que o mundo começou agora. Como é evidente, os nossos antepassados pensavam o mesmo. E os nossos vindouros também, sobretudo quando olharem para as inquisições de hoje como nós olhamos para as de ontem