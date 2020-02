ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

UMA PESSOA BEM TENTA, mas isto não dá para mais. Em países democráticos, pluralistas, com sério apreço pela liberdade de expressão, a existência de sites militantemente ideológicos, que gostam de espalhar a sua propaganda na Internet, não devia causar o mais leve temor ou tremor. A relação da República com tais sites devia ser semelhante à relação que o turista tem quando passeia por Hyde Park e vê maluquinhos de todas as idades a partilharem com o público os seus sequestros por extraterrestres.Mas, em Portugal, os extraterrestres existem mesmo: estão na ERC, que tem como propósito passar cartão (no duplo sentido do termo) a sites que reconhece como legítimos órgãos de "informação geral"; e estão no MediaLab do ISCTE, com o programa "Monitorização de propaganda e desinformação nas redes sociais" – um programa que entra em fervura sempre que a ERC comete um erro de classificação.