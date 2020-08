Para a esquerda, Costa acena com um acordo a longo prazo, ou até a médio, que lhe permita aprovar os Orçamentos duros dos próximos anos. Mas Costa pretende mais: um qualquer acordo com o PC e o Bloco significaria paz nas ruas e sossego nos jornais

Eu não gosto de pessoas. E aplico à espécie, na qual me incluo, a total inversão do ónus da prova: todos são culpados, até prova em contrário. E nesse “todos” não há distinção de raça, credo, nacionalidade ou sexo

Se partirmos do pressuposto de que a democracia liberal se sustenta sobre vários pilares – o sufrágio universal, o pluralismo partidário, a existência de uma assembleia representativa, etc. – a forma como Rio degrada o papel do parlamento, optando por uma visão cesarista da política, é um triste sintoma da nossa saúde democrática

Não é possível aplicar os valores do nosso tempo a realidades passadas; e, com excepções radicais, não é possível reduzir nenhuma vida a um único pecado capital. Se isso fosse possível, ou até aconselhável, não sobreviveria ninguém para contar

Em 1918 e 1919, a impropriamente designada “gripe espanhola” terá ceifado 40 milhões de vidas. Como explicar, então, que as sociedades modernas estejam a tremer de medo com o inominável bicho?

23-05-2020

Uma pessoa pergunta: será que o dr. António Costa costuma falar com o pessoal da DGS? Ou o contacto que ele tem com a dra. Graça Freitas é bastante semelhante à relação de proximidade que manteve com o dr. Centeno no caso da transferência para o Novo Banco?