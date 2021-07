Comes & bebes

MATT HANCOCK, ex-ministro da Saúde britânico, foi apanhado com a boca na botija. A botija em causa dá pelo nome de Gina Coladangelo (palavra de honra) e era a sua assistente.



O ministro pediu a demissão. Não pela infidelidade (Hancock é casado); mas porque violou (salvo seja) as regras de "distanciamento social" que ele próprio aprovou.



O motivo é ridículo, admito; mas também admito que, em democracias civilizadas, os agentes políticos são avaliados pela coerência que existe, ou não existe, entre as palavras e os actos. O ponto não está no beijo, ou na proximidade, de Hancock. Está no facto, bastante prosaico, de não ter cumprido a lei. Sobretudo quando os restantes ingleses foram obrigados a cumpri-la.