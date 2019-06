Bonitos serviços

Abstenção. Os partidos do regime, com ar sério, mostraram preocupação apocalíptica com o fenómeno. Não vale a pena abusar do teatro. Todos eles sabem que, enquanto o povo votar com a ausência, não haverá a presença de novos partidos para repartir o bolo. Na Europa, o recuo da esquerda e da direita tradicionais explica-se com o crescimento de verdes ou liberais. Bom sinal. Aqui, PS e PSD sofrem igual erosão no número de votos; mas, sem concorrência na praça e com o povo ao largo, os votos das claques chegam e sobram para continuar o baile. Bendita abstenção.ANTÓNIO COSTA. Eu sei: o líder do PS preferia atirar-se de uma janela (alta) a ter de aturar Catarina Martins por mais quatro anos. Mas os resultados de domingo podem levá-lo a isso (aturar Catarina, não a saltar da janela). O PS venceu, mas a maioria absoluta está longe. Com o PCP escaldado, quem lhe resta? Catarina não se importa de repetir a dose. Rui Rio tem no "bloco central" a sua salvação política. E ainda existe a possibilidade de o PAN dar a patinha. Ou, então, nada impede que Costa governe sozinho, à espera que façam ao seu Governo o que a frente anti-Cavaco fez ao PSD em 1987. Antes da maioria absoluta.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 30 de maio de 2019.