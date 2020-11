ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de novembro de 2020.

AFINAL, COMO SE APANHA O BICHO? Ninguém sabe. O Wall Street Journal, aqui há uns dias, apresentava cifras que ilustravam o tamanho da ignorância pública. Na Alemanha, desconhece-se a origem de 75% dos casos. Na Áustria, a coisa avança para os 77%. Em Espanha, são 93%, ou seja, nuestros hermanos não sabem nada de nada. É possível que a maioria dos contágios seja em casa, mas ninguém é suficientemente estouvado para colar um número à porta das famílias.Ninguém, vírgula: o governo português não hesitou em estabelecer a fasquia nos 68%. Com base em quê? Poupem-me. Isto é como nas histórias do Eça: sempre que alguém pergunta pela "base científica" das decisões tomadas, há um mandarim que morre do outro lado do mundo. Paremos com esta matança.