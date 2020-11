ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de novembro de 2020.

UM DIA PERGUNTARAM a Eric Hobsbawm a questão fundamental: se uma sociedade sem classes pudesse efectivamente ser realizada, será que isso justificaria a morte de milhões de seres humanos? Hobsbawm respondeu que sim, o que é perfeitamente lógico na cabeça de um comunista: não se fazem omeletes perfeitas sem partir alguns ovos.O mesmo raciocínio, a uma escala imensamente menor, anda a ser exibido por aí. Para não dar lucro aos "privados", será legítimo que os portugueses fiquem sem tratamento nos hospitais do Estado? Porque é disso que se trata quando esprememos a conversa fiada. Uma parte da esquerda, à semelhança de Hobsbawm, também não hesita no sacrifício. Mesmo que a despesa por doente não Covid (ou até por doente Covid, sem ventilação) seja mais baixa no privado do que no público.