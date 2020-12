ePaper ou encontre-o nas bancas a 02 de dezembro de 2020.

Um dia quando o historiador futuro escrever sobre o nosso presente, ele vai pasmar com a retórica antidemocrática que muitos "democratas" verteram por aí. Sobretudo quando o assunto era o "populismo", esse castigo dos céus que nos caiu em cima no ano da desgraça de 2016.Verdade que os "democratas" não foram particularmente originais. Limitaram-se a reciclar, talvez sem o saberem, o essencial do pensamento antidemocrático que, desde Platão, contamina as melhores almas. Mas sempre era refrescante saber que as velhas ideias, afinal, não desaparecem completamente.