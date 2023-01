A vida é um palco

Há crise na profissão? Então é preciso exigir que os actores não se façam passar por repórteres ou editores quando há profissionais para o serviço. Como tolerar Dustin Hoffman ou Robert Redford em "Os Homens do Presidente" quando há redações inteiras que não desdenhariam o prestígio e o salário?

É uma moda: pais com filhos que se recusam a comer a sopa têm por hábito dizer-lhes que vem aí o Pedro Nuno Santos (como primeiro-ministro) e o Augusto Santos Silva (como Presidente da República). As crianças limpam os pratos com uma rapidez olímpica.