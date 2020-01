ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 30 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

FALAR COM AMIGOS BRASILEIROS É DEPRIMENTE. Falo daqueles que a política dividiu. O problema não está nas diferenças de opinião sobre o PT ou Jair Bolsonaro. Isso é saudável. O problema está no ódio mútuo e no "narcisismo das pequenas diferenças", para usar a célebre expressão do doutor vienense.O ódio é maior do que a lealdade ao partido. Para sermos absolutamente rigorosos, nenhum deles ama ou respeita Lula ou Bolsonaro. O que os une, ou desune, é a hostilidade ao inimigo. Sobre o "narcisismo das pequenas diferenças", digamos apenas isto: ouvi-los sobre os problemas do Brasil é um exercício de repetição. Insegurança, corrupção, crescimento económico, menos desigualdade, boa escola para os filhos, hospitais de primeiro mundo – estão substancialmente de acordo sobre as metas, ainda que discordem dos caminhos. Dá para perceber, à distância, que a polarização não é apenas ideológica. O que é, então?