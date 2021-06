VS

Na semana passada, falei-vos dos livros Fenda (uma editora portuguesa, tão portuguesa que nasceu em Coimbra), que o psicanalista e editor — ou o editor e psicanalista — Vasco Santos fundou em 1979.



Terminava a crónica referindo um dos seus grandes êxitos (que há muito estava esgotado), o livro do sueco Stig Dagerman, A Nossa Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer.



Apesar de Dagerman ter sido primeiramente publicado na Estúdios Cor (O Vestido Vermelho, traduzido e prefaciado por Irene Lisboa, em 1958), nem por isso aquela obra deixou de ser saudada como uma revelação, em 1989, o ano em que o Vasco publicou A Nossa Necessidade de Consolo É Impossível de Satisfazer (todos os livros se iniciam no título e este é um dos melhores, por isso não me canso de o repetir).