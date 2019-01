Mais crónicas de João Pedro George

Superintelectual 30-01-2019 Convencidos de que estes livros falam deles, que os explicam em aspectos do seu temperamento e comportamento que eles próprios não conseguem explicar, os leitores adquirem as obras de Eduardo Lourenço com a percepção antecipada de um prazer, com o mesmo gozo do criminoso que vai ler notícia do seu próprio crime

Esquizofrénico combate 23-01-2019 Incapazes de assimilar os acontecimentos, sentindo uma inadequação permanente entre situações e atitudes, os Portugueses não aspiram a mais do que a vegetar e a viver num mundo de ilusões e de ficções, razão pela qual se refugiam tantas vezes no imaginário

Psique social portuguesa 16-01-2019 Se tentássemos criar um país em laboratório, como Portugal, não daria certo. Todas as histórias da História de Portugal são, no fundo, improváveis, dão-nos elementos suficientes para saber que a gaiola em que vivemos não é um país, é um sonho e um mito.

A Ministra da Cultura e a Biblioteca Nacional de Portugal 11-01-2019 "As instituições culturais do Estado não podem cair em mãos indignas deles, nem podem ficar à mercê de pseudointelectuais de corredor ou de pequenos ditadores que se servem dos alvéolos da administração pública para maximizar os seus negócios particulares e imediatos."

Um manicómio chamado Portugal 09-01-2019 "Todos os países são, à sua maneira, malucos. O que é raro é encontrar um caso clínico em que se concentrem quase todas as patologias do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. E, no entanto, esse país existe e chama-se Portugal."

Natal com Kafka II 02-01-2019 Ao contrário de Lobo Antunes, Kafka não precisou de casar e de delegar as tarefas domésticas para produzir uma das obras mais importantes do século XX. Como alguém disse, não fales se não melhoras o silêncio e não saias de casa se não melhoras a paisagem

Natal com Kafka 26-12-2018 Afinal, como Kafka dizia, “se o livro que estamos a ler não nos desperta como quem leva um murro na cabeça, para que é que o lemos? Um livro deve ser como um machado para cravar no mar congelado que há dentro de nós”

Prolixa desvergonha 19-12-2018 Se até aqui apenas os bolseiros de doutoramento e de pós-doutoramento dos centros de investigação é que prestavam serviço docente não remunerado, agora é a própria direcção da FCSH que se prepara para alargar essa prática às disciplinas oferecidas pelos próprios departamentos

Bob Marley 12-12-2018 Para os rastafáris mais ortodoxos ou puristas, a decisão da UNESCO não pode senão constituir o golpe de misericórdia no reggae como manifestação de contracultura e de oposição à Babilónia

Intolerâncias castelhanas 05-12-2018 O populismo nacionalista de Roca Barea assenta na mais rematada das mentiras: que os outros países europeus não investigam a sua própria intolerância e têm-se limitado a difundir a fábula de que os seus colonialismos, ao contrário do espanhol, não foram violentos

História do Cerco do Adamastor 28-11-2018 A ideia, cuja lógica não anda muito longe do muro de Donald Trump, coaduna-se com a maneira de proceder a que este executivo camarário nos tem habituado: curvatura de espinha ante os poderosos e os interesses imobiliários

Bárbaros, porcos e maus 21-11-2018 Todas as épocas têm o seu Manuel Alegre, todos os períodos históricos dispõem da sua dose de infatigáveis defensores dos costumes antigos.

Herdeiros e bastardos: Lobo Antunes, Pulido Valente e José Saramago 14-11-2018 Há coisas importantes e decisivas que traem uma cumplicidade de pontos de vista entre António Lobo Antunes e Vasco Pulido Valente – e não me refiro à circunstância de se terem casado quatro vezes, de fumarem Marlboro e gostarem de ser fotografados com o cigarro entre os dedos

Borlas & porreirismo: é a cultura, estúpido! 31-10-2018 Com o embuste da ampliação do CV, vários festivais, eventos culturais e desportivos, instituições públicas, universidades, empresas, jornais, revistas, estações de televisão e de rádio, etc., usam e abusam de voluntários e estagiários a quem não pagam um único cêntimo pelas tarefas que asseguram

O pai de todos 24-10-2018 Ter um pénis, para alguns homens, é a declaração de uma atitude em relação à vida e às mulheres. É a essência masculina do prazer, do desejo, da virilidade e da potência sexual, mas também o instrumento de uma sujeição e de uma agressão