A Jamaica que o português criou

Capa n.º 770

Os acontecimentos no Bairro da Jamaica colocaram, de novo, o problema racial português no coração do debate público. O vídeo completo não oferece margem a interpretações e a dúvidas: no início, enquanto os agentes conversam à volta da carrinha azul da PSP, um indivíduo negro, do lado direito da imagem, caminha na direcção de outro (soube-se depois que eram pai e filho).Quando se encontram, ambos se dirigem para a zona dos agentes, os quais avançam e, sem que se vislumbrem sinais de agressividade, uso de armas, pedradas ou resistência à detenção, desatam à bastonada, recorrem à força bruta e à espontaneidade da sua crueldade, muito certamente produto do hábito – há vários relatórios que mostram que não é infrequente a polícia proceder daquele modo em bairros com aquele perfil –, e a métodos herdados do período colonial.