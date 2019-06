Mais crónicas de João Pedro George

Subsídios para a biografia de Marcelo: Parte I 26-06-2019 Não deixa de ser curioso que Marcelo tenha escolhido o prefácio para se definir e situar, mostrando as suas raízes, os seus antecedentes, os círculos de amizades, os percursos da sua biografia. Tudo isso está presente nos prefácios que escreveu.

O Grande Prefaciador 19-06-2019 Para se perceber muito do que se passa na cabeça dos Presidentes da República eleitos depois do 25 de Abril é preciso ler os prefácios que escreveram. Marcelo assinou 111, Mário Soares 72, Sampaio 36, Ramalho Eanes 18 e Cavaco Silva 11

A difícil arte do prefácio 12-06-2019 Aceitar o risco de um prefácio ser melhor do que o livro prefaciado significa que não se tem medo de se ser vítima do prefácio, de se ser contaminado, traído e inutilizado por ele

Retornados: um grupo coerente e homogéneo? 05-06-2019 Para muitos, o rótulo de retornado escondia o facto de eles nunca terem estado em Portugal continental antes do 25 de Abril (logo, como não “retornaram”, não se podiam considerar “retornados”)

Retornado, que palavra é esta? 29-05-2019 A palavra “retornado” tornou-se, durante muitos anos, um campo de batalha atravessado por ambiguidades e antíteses, um terreno de desavenças e mal-entendidos que lançaram no esquecimento as suas múltiplas dimensões e repercussões

Retornados: do oito ao 80 22-05-2019 A preocupação da esmagadora maioria dos retornados era a reintegração profissional, muito mais do que as indemnizações pelos bens perdidos no Ultramar. Ainda assim, uma minoria apresentou queixas-crime contra os responsáveis pela descolonização

Retornados (4.ª parte) e extrema-direita 15-05-2019 O facto de os retornados, na sua esmagadora maioria, não terem aderido aos aedos nacionalistas privou a extrema-direita de uma base de apoio de massas, retirou força às suas tomadas de posição e foi decisivo no processo de transição e consolidação da nossa democracia

Retornados (3.ª parte) 08-05-2019 Para a população que nunca saíra do torrão natal, (...) os retornados eram concorrentes num mercado laboral e habitacional escasso ou apertado, a atravessar uma crise sem precedentes

Retornados (2.ª parte) 01-05-2019 As boas políticas migratórias que os governos conduziram no passado para resolver o problema dos retornados talvez sirvam, no presente, para a elaboração de programas que poderão ser benéficos na resolução dos problemas dos imigrantes que aportam diariamente nas costas do Mediterrâneo

Retornados 24-04-2019 Dentro de muitos retornados germinou a necessidade de contar o que lhes tinha acontecido. O processo de descolonização e de retorno criou vários escritores espontâneos, o que, do ponto de vista identitário, tem uma significação profunda

Tanta gente, Mariana* 17-04-2019 A atmosfera deste Governo, em termos de sociabilidades informais e de vínculos de solidariedade familiar, é sufocante e revela que alguns dos seus membros estão largamente dependentes da rede de relações familiares e de amizades político-partidárias no seio da qual se inserem

Nada de novo debaixo do sol 10-04-2019 O familismo pode ser desagradável, mas não surpreende. É uma evidência banal. Há muitos anos que é assim. A endogamia é uma invariante estrutural no nosso país, permaneceu sempre viva na sociedade portuguesa em maior ou menor grau

Sensação de vertigem 03-04-2019 O Executivo de António Costa é a demonstração rigorosa do clientelismo ferrenho que caracteriza o PS e um sintoma terrível do modo como se governa o País quando os socialistas estão no poder

Morrer 27-03-2019 Os portugueses perceberam que a condição de mortal é muito mais cómica e divertida que a de imortal. Sem morte, por exemplo, não poderíamos saborear o prazer de ir “para o andar de cima” ou “para o beleléu”, que deve ser um sítio animado ou engraçado

Notas de rodapé 20-03-2019 As notas de rodapé, como tudo o mais, podem ser usadas para o bem e para o mal. Às vezes têm vida própria, podem explicar todo um livro ou dizer mais sobre o autor do que o corpo do texto