Subsídios para a biografia de Marcelo: Parte II

A década de 1960 foi a época em que Marcelo sentiu o apelo dos diários – "a natural atracção de jovens liceais e universitários pelos diários, os testemunhos personalizados, os roteiros feitos a partir ou a propósito do eu" –, em particular os de Miguel Torga, cuja leitura constituía um "exercício de culto literário, cívico e humano". Assíduo leitor de biografias e autobiografias, Marcelo sempre foi um adepto do memorialismo, "mesmo informal ou sumário", por entender "que é dever de todos – e em particular os protagonistas dos momentos cimeiros da nossa existência colectiva – deixarem registados factos e juízos ligados à sua experiência pessoal".Na ansiosa adolescência de Marcelo começou a sua "inabalável fixação algarvia". Nas décadas de 70, 80 e 90, quase todas as semanas, sempre que podia e sempre que não podia, tomava a direcção do Algarve: para dar aulas no polo de Faro da Faculdade de Direito, para fazer política (logo após a fundação do PPD ,Marcelo foi responsável pela implantação do partido no Algarve), para jogar ténis e participar em torneios, para se retirar aplicando--se ao estudo do Direito, para preparar teses e concursos académicos, para redigir pareceres, para enfrentar os seus fantasmas, para recuperar as energias psíquicas e do corpo.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 27 de junho de 2019.