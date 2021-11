Salvo evidência em contrário

Como todos os assuntos, a literatura presta-se a todos os ensaios, permite-nos jogar com todas as possibilidades.

Foi imbuído deste espírito que me abalancei à análise das últimas frases dos romances portugueses. Em resultado desta pesquisa altamente especializada, apercebi-me de que os escritores têm uma certa preferência por estes dois tipos de antagonismo: 1) entrar em casa vs. desaparecer rumo ao desconhecido (como quem se entrega às mãos do destino); 2) adormecer vs. não conseguir dormir.



A primeira situação (regressar a casa) é, desde a Odisseia, uma obsessão universal de quase todas as narrativas. A segunda (dirigir-se para algum lugar) remete para os álbuns de Lucky Luke, que terminam todos com o herói em cima do cavalo partindo em direcção ao sol que se põe atrás de um desfiladeiro, enquanto canta: "Sou um pobre cowboy solitário..."



Vejamos alguns exemplos de romances que se resolvem através da desaparição irreversível das personagens, como estrelas que se extinguem nas trevas, na claridade ou na distância: "Atou uma ponta do fio ao tornozelo e avançou para a escuridão" (Todos os Nomes, Saramago); "avançaram ambos em direcção à luz, rindo e conversando como quem entra num barco" (J. Eduardo Agualusa, Teoria Geral do Esquecimento); "seguimos os dois juntos dando às ancas e cumprimentando as pessoas, até nos dissolvermos na luz" (António Lobo Antunes, Para Aquela Que Está Sentada no Escuro à Minha Espera); "ri-se, encolhe os ombros, faz uns gestos evasivos e dissolve-se na distância, sem me responder" (Teresa Veiga, Uma Aventura Secreta do Marquês de Bradomin).