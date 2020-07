Mais crónicas de João Pedro George

Júdice, O Mago 29-07-2020 Colonialista por convicção e defensor do projecto imperial, rejeitava a liberdade de imprensa, porque, do seu ponto de vista, isso facilitaria a penetração das ideias subversivas contra o Estado Novo e a favor do desmantelamento do império colonial português

A invasão dos selvagens 22-07-2020 Júdice habituou-se desde cedo a caminhar entre as bermas de uma tradição estreita e obscura, mas bem ancorada na cultura ocidental, na qual sobressaem as ideias de degenerescência e de corrupção moral das sociedades

Máquinas de interrogações 15-07-2020 No ciclo repetido dos dias, Bruno defende que para alcançar a salvação devemos vacinar-nos com o pecado, experimentar todos os pecados. A libertinagem, para ele, é uma doutrina, uma meta religiosa, um caminho tão árduo como o da virtude

"Aqui há Rato", por João Pedro George 10-07-2020 Ficamos sem perceber porque é que Rita Rato foi escolhida face a outros candidatos com qualificações e competências técnicas específicas para o cargo de director de Museu do Aljube.

O corredor 08-07-2020 Campo essencial de reflexão filosófica e de grande alcance sociológico, o corredor é uma das bases das relações sociais, uma tipologia que estrutura e exprime a nossa vida contemporânea. Passamos a vida a atravessar corredores, por isso estranho que poucos os estudem hoje de modo sério e profundo

Nulidades desoladoras 01-07-2020 Não é novidade significativa dizer que a ideologia previamente aceite por João Miguel Tavares e Alberto Gonçalves está na origem da inconsistência das suas opiniões.

Mudar de conversa 24-06-2020 Para mudarmos de conversa e acabarmos de vez com os aristocratas da cultura que continuam a encher a barriga à custa do Camões, é preciso repetir, repetir, que o 10 de Junho é um dos dias mais irremediavelmente inúteis de democracia portuguesa

Personagens populares 17-06-2020 A pobreza que reina no jardim zoológico da literatura portuguesa no que toca a grandes personagens populares é bem um indicador do artificialismo das nossas obras literárias, do divórcio entre os escritores e o leitor médio.

O protótipo de todos os canalhas 10-06-2020 É preciso levantar a voz contra a bestialidade, o racismo e o faroeste policial. É necessário acabar, de uma vez por todas e para sempre, com a marginalização sistemática das minorias, com as ofensas à integridade física dos negros e as afrontas que os têm vexado

Bebida e mulheres 03-06-2020 Esses são os valores supremos do protestante: a recusa do luxo, o gosto da poupança, a austeridade de vida, o ascetismo dos costumes, a disciplina do trabalho, o investimento do lucro

Max Weber 26-05-2020 Nos meus tempos de esforçadíssimo professor de Sociologia, Weber e Marx eram como Tintim e Astérix, Coca-Cola e Pepsi, Apple e Microsoft, Beatles e Rolling Stones. Ou se gostava de um ou de outro

Monstros escondidos nas sombras 19-05-2020 No próximo ano, um século depois do seu nascimento, serão publicados pela primeira vez os diários íntimos de Patricia Highsmith, onde ela se confessa racista, anti-semita e misógina

Couves & Alforrecas Redux 13-05-2020 Para se locupletarem e promoverem o seu negócio, os patrões do Clube do Autor decidiram fazer-se lucas, passando por cima da lei que protege os autores

Luís Oliveira (Antígona): Subsídios para o estudo de um editor refractário 06-05-2020 Oliveira é o mais acabado exemplar do indivíduo que diz uma coisa e faz outra. Na teoria, é radicalmente do contra, é um ácido crítico das instituições capitalistas e dos seus representantes. Na prática vivida, porém, cultiva a lei desvairada do dinheiro, entrega-se ao instinto de ganhuça do capitalismo, é um escrupuloso defensor da concorrência implacável e da fórmula autoritária

Inflação 29-04-2020 As casas são histórias. Histórias dentro de histórias que se cruzam, sobrepõem, confundem. Histórias que dizem muitas coisas sobre a nossa capacidade de nos inventarmos, de ultrapassarmos os limites e desmentirmos o que fomos anteriormente