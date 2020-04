ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de abril de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 22 de abril de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Mais do que o território demasiado vasto da Nação ou do País, o que nos define fundamentalmente é a casa que habitamos.Se isto é assim – se o que mais nos define é esse espaço íntimo em que arrastamos as pantufas, tomamos banho, secamos o cabelo, escovamos os dentes e despejamos o caixote do lixo –, como eu creio que é, as últimas semanas fizeram de mim outra pessoa. Não porque tenha mudado de casa, mas porque a relação que mantinha com ela se transformou radicalmente.