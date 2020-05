ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de abril de 2020.

Luís Oliveira, fundador e patrão da Antígona, colocou uma providência cautelar à Clube do Autor por esta ter editado o livro 1984, de George Orwell (prefácio de José Rodrigues dos Santos). Como detentora dos direitos da obra, até ao fim deste ano, a Antígona exige à Clube do Autor que retire o livro de circulação. Segundo Oliveira, "embora eu não seja contra os piratas, esta edição é pirata".A prática de Luís Oliveira como editor, a sua trajectória pessoal e, inclusive, a sua autoproclamada ideologia libertária deveriam tê-lo inibido de tomar atitude tão hipócrita e oportunista. Isto é tanto mais bizarro quanto é certo que Oliveira, desde que fundou a Antígona e até, pelo menos, 1992, não pagou direitos de quase nenhumas traduções (que constituem a esmagadora maioria do catálogo do autodenominado editor refractário). Quem o afirma é Pedro Jofre, no elucidativo folheto O Desprezo. Acerca da recente reedição de A Sociedade do Espectáculo, de Guy Debord, pela editora Antígona (Farândola, 2012): "É a primeira vez que alguém nos recusa direitos de edição" [frase de Oliveira, citada por Jofre]. Ora toda a gente sabe que entre 1979 e meados dos anos 90, tudo [itálico no original] o que a Antígona publicou em matéria de traduções foi sempre rigorosamente pirata. Nunca ninguém lhe recusou direitos? Ela nunca os pediu a ninguém."