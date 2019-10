ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Passear no renovado Jardim do Campo Grande é uma experiência fantástica, em que o lendário se sobrepõe à realidade. Não me refiro aos barcos a remos, ao restaurante McDonald’s ou ao parque canino, mas sim à inscrição "Jardim Mário Soares – Fundador da Democracia Portuguesa", espalhada nas placas toponímicas, na estátua e no púlpito de homenagem no centro de um pequeno anfiteatro circular.Para o gabinete da vereadora Catarina Vaz Pinto, que apresentou a proposta (nº 196/2018); para os membros da Comissão Municipal de Toponímia, que deram parecer favorável àquela legenda; e para a Junta de Freguesia de Alvalade, que manifestou a sua "total concordância", a democracia portuguesa é filha do sopro criador de Mário Soares. Um homem que, segundo o texto da referida proposta, além de combatente da liberdade, resistente antifascista e democrata militante, era "dotado de uma invulgar intuição política e de uma enorme capacidade de comunicação", era "amigo pessoal de grandes líderes europeus e mundiais", possuía "uma memória prodigiosa", era um "leitor voraz", "amava a vida, odiava a violência e acreditava sinceramente no progresso da humanidade".