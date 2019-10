ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O protesto é o lugar no qual as coisas acontecem. Um dos bons costumes da esquerda, pelo menos dos movimentos que não se revêem na ditadura estalinista, na planificação central e na opressão estatal, é a oposição ao estabelecido e a crítica ao mau funcionamento das leis e das instituições vigentes. Para essas pessoas de esquerda, não importa apenas compreender o mundo, mas sobretudo contribuir para o transformar, para o tornar mais habitável e justo. Porque, enfim, há sempre alternativas à ordem consagrada e aos valores e interesses instalados.A evolução e o progresso das sociedades raramente se fizeram aceitando todas as condições existentes. Fizeram-se porque houve grupos que se opuseram às injustiças, combateram as desigualdades e adoptaram uma postura intransigente em relação aos poderes hegemónicos e arbitrários.