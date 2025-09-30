Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
30 de setembro de 2025 às 23:00

A bela e branca nuvem Caroline – reflexão sobre os nomes que damos à natureza

Na semana passada, em Portugal, falou-se da Tempestade Gabrielle, que passou por várias ilhas dos Açores. Para além do fenómeno em si, seria interessante refletir sobre esta humanização, por via do nome, da natureza.

Na semana passada, em Portugal, falou-se da Tempestade Gabrielle, que passou por várias ilhas dos Açores e cuja violência se fez sentir sobretudo nas rajadas de vento, muitas delas bem acima dos 100 km/hora. Caíram árvores, postes de eletricidade e registaram-se inundações em várias localidades. Para além do fenómeno em si, seria interessante refletir sobre esta humanização do desumano, ou pelo menos do não humano, que se tornou marca cada vez mais evidente deste século.

