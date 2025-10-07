Eleições todos os meses, por favor!

Com eleições de quatro em quatro anos, ficamos com uma cidade desleixada durante três anos e onze meses e, por isso, é claramente já tempo de dar uma volta ao calendário eleitoral. Uma eleição autárquica por mês, já! É o que pedem todos os cidadãos!

São necessárias eleições com maior frequência! As últimas semanas têm tornado isto evidente. São necessárias mais eleições. Uma por mês, talvez. Isto, se realmente o país quiser progredir a sério. Eleições de quatro em quatro anos é pouquíssimo para as necessidades básicas da população. É que nas duas últimas semanas, passeando pelo país, vamos verificando que subitamente tudo acelera na melhor das direções. Faz-se mais em duas semanas do que nos outros quatro anos. Nunca se viu tanta energia fazedora e capaz de resolver problemas. Deveria, até, existir uma espécie de controlo antidoping para perceber se a súbita energia de formiga para a resolução de problemas antigos, que surge antes das eleições, é algo que vem da natureza dos organismos ou se está por ali, camuflado, o uso de substâncias ilícitas. É que realmente batem-se recordes de limpeza e de resolução de problemas na cidade. Recordes, diríamos, quase inumanos.