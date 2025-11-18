Não se ganha só a defender

A UE alarga o seu arco de proteção e passa do alerta à proatividade. O Escudo Europeu da Democracia engloba a resiliência democrática como um dos elementos da Defesa contra a ameaça russa. Da Ilha Terceira, Açores, percebe-se a importância de mantermos firmes os pontos estratégicos que construíram uma arquitetura de segurança em risco de ruir. Nunca como hoje, o transatlantismo deve ser encorajado.

A Europa demorou a mudar o chip, mas já percebeu que só travará a ameaça russa com assertividade, iniciativa e propósito -- não apenas com cautela, reserva e reação. A Comissão avançou com o Escudo Europeu da Democracia. Só com um espaço cívico aberto as democracias europeias resistirão à guerra híbrida russa, à polarização, à desinformação. Uma "sociedade civil" informada, esclarecida e participativa nunca aceitará um modelo tipo Kremlin. Ser europeu continuará a significar dinamismo, diversidade, exigência, Liberdade. Para isso são precisas eleições livres e justas, meios de comunicação social independentes, instituições democráticas robustas. Caminha-se para redes voluntárias de influenciadores para aumentar a sensibilização para as regras relevantes da UE. Na Defesa, o nuclear volta a ser tema. França concluiu o processo de modernização das forças de dissuasão nuclear com o novo míssil ar-terra ASMPA-R (médio alcance), destinado à Força Aérea Naval e testado com sucesso por um caça Rafale Marine, sem ogiva nuclear. A Força Aérea Naval Estratégica francesa passou a poder operar com mísseis de última geração a partir de porta-aviões, que assim se complementam com a nova versão dos mísseis balísticos intercontinentais M51.3, implantados em submarinos nucleares lançadores de mísseis. Em processo de desenvolvimento está a próxima geração de armamento estratégico, com o míssil ar-terra nuclear ASN4G, que deverá estar operável em 2035, e o míssil balístico M51.4, ainda em fase de conceção.