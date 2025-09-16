Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
Seguir tema: GLOBAL E LOCAL
16 de setembro de 2025 às 23:00

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Putin não quer a Paz: quer a Ucrânia. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro. Depois do episódio dos 19 drones no espaço aéreo polaco, isso já não é uma dúvida. Porque já aconteceu. A Ucrânia somos nós. Estamos, para o bem e para o mal, diretamente ligados ao que vier a acontecer na Ucrânia. Este “nosso destino ucraniano” só poderá correr bem com determinação, clareza, articulação e dissuasão. Putin cheira a fragilidade europeia e testa-nos. Teremos de nos reforçar e mostrar força a quem pretende beneficiar com as nossas hesitações. A Ucrânia somos nós. É melhor percebermos isto já do que percebermos quando já for tarde demais. O que fazer? Falar claro aos eleitorados, mesmo que isso implique derrotas conjunturais. Porque, não tenham dúvidas, se a agressão russa for alargada, quem agora diz que é histeria, não hesitará em reclamar que ninguém tinha avisado. Acreditar que o “pior não há de acontecer” não parece, no atual cenário, uma estratégia prudente. Os vindouros não nos perdoarão se não formos, agora e neste preciso momento histórico, suficientemente ousados. É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco foi o episódio mais grave de história da NATO. Obrigou, pela primeira vez, caças F-16 polacos e F-35 neerlandeses a dispararem contra alvos russos. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Força de paz Espécies ameaçadas Defesa Caça Ucrânia Lviv União Europeia Grande Guerra
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

A Ucrânia somos nós (I)