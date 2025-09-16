A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Putin não quer a Paz: quer a Ucrânia. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro. Depois do episódio dos 19 drones no espaço aéreo polaco, isso já não é uma dúvida. Porque já aconteceu. A Ucrânia somos nós. Estamos, para o bem e para o mal, diretamente ligados ao que vier a acontecer na Ucrânia. Este “nosso destino ucraniano” só poderá correr bem com determinação, clareza, articulação e dissuasão. Putin cheira a fragilidade europeia e testa-nos. Teremos de nos reforçar e mostrar força a quem pretende beneficiar com as nossas hesitações. A Ucrânia somos nós. É melhor percebermos isto já do que percebermos quando já for tarde demais. O que fazer? Falar claro aos eleitorados, mesmo que isso implique derrotas conjunturais. Porque, não tenham dúvidas, se a agressão russa for alargada, quem agora diz que é histeria, não hesitará em reclamar que ninguém tinha avisado. Acreditar que o “pior não há de acontecer” não parece, no atual cenário, uma estratégia prudente. Os vindouros não nos perdoarão se não formos, agora e neste preciso momento histórico, suficientemente ousados. É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco foi o episódio mais grave de história da NATO. Obrigou, pela primeira vez, caças F-16 polacos e F-35 neerlandeses a dispararem contra alvos russos. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin.