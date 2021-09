O cartão de pontos

A chamada "classe média", que nas eleições legislativas costuma votar ao centro, apreciou devidamente a sessão solene de Portimão, no fim de semana passado. Era uma cerimónia que, além de dirigentes do PS, reunia militantes de destaque do partido, mas também apaniguados, aprendizes, dependentes e ansiosos - quatro classes que coexistem laboriosamente em todos os partidos consoante a sua proximidade ao poder. Sendo o PS o partido que mais tempo permaneceu no poder em Portugal, é, logo, o partido que mais apaniguados, aprendizes, dependentes e ansiosos pode reunir num congresso, sobretudo em dois momentos cruciais: em véspera de eleições ou em cerimónias de entronização do chefe. Quando as duas circunstâncias convergem, é um festim gordo.