Mentiras e totós

O ministro Capoulas Santos (um recordista no ministério da Agricultura) anunciou a “maior reforma das florestas desde D. Dinis”. E o que sucedeu com essa reforma? Nada.

Um dia destes passei no local onde decorreu a cerimónia - não sei se se lembram - que era esperada depois das várias tragédias de Pedrógão Grande: o ministro Capoulas Santos (um recordista no ministério da Agricultura) anunciou que se tratava da "maior reforma das florestas desde D. Dinis". Para concluir a charla com toda a glória em pleno pinhal de Leiria, plantaram-se árvores que, passado algum tempo, compreensivelmente, tinham fenecido. O que sucedeu com a maior reforma das florestas desde os plácidos tempos de D. Dinis? Nada. Tirando o velado ressentimento contra essa perigosa e incivilizada gente que povoa "o mundo rural", amainando-a com coimas, multas, contraordenações e operações da GNR, a secretaria de Estado das Florestas foi desmobilizada e incluída numa outra, e entretanto ouviram-se zunzuns sobre a necessidade de uma nova reforma das florestas.