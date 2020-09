Os milagres da treta

A Finlândia é um simpático país atravessado pelo círculo polar, onde se come rena, se criou a Nokia, se leem romances de Mika Waltari e sobre o qual se fala bastante sempre que o tema é educação. Durante algum tempo, quase todas as tontices que se diziam em público – em privado os portugueses são, curiosamente, pessoas mais sensatas – sobre escola, professores, alunos, tinham a ver com o "milagre finlandês". Mesmo os políticos finlandeses de há uma geração, quando vinham ao estrangeiro, publicitavam o "milagre finlandês" com uma gramática defeituosa, mas muito popular naqueles tempos.