A dramatização ensaiada por António Costa para a viabilização do Orçamento de Estado à sua esquerda remete-nos para um tempo político que não é deste tempo que vivemos. A descodificação deste tempo de emergência sanitária e económica e a consequente ação em função das necessidades que ele dita é o único critério que interessa para procurar a viabilização do Orçamento ou adotar qualquer outra medida importante para as famílias, para os eleitores e contribuintes, para as empresas e trabalhadores.No tempo que vivemos, as prioridades não estão centradas no jogo político, na gestão de expectativas que possam facilitar a obtenção de uma maioria absoluta ou conduzir uma carreira política pessoal que sobreviva aos estilhaços da pandemia.