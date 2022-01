Ninguém discute a bazuca?

As eleições autárquicas foram, como é público, uma infeliz cartilha da cunha e de clientelismo partidário sobre a bazuca dos dinheiros europeus. O aparelho do PS jogou uma cartada maximalista, assente numa ideia de privilégio sobre o acesso aos fundos, dizendo, genericamente, votem em nós porque temos o telefone deste senhor (António Costa), e ele é a melhor garantia que temos para receber os dinheiros da Europa. A coisa correu mal aos socialistas mas, na verdade, também quase toda a oposição parece ter ficado traumatizada com o tema.



Na presente campanha eleitoral, a questão da bazuca tem sido pouco menos do que um estranho tabu. As referências têm sido discretas. Não se discute nem o seu gasto, nem a sua fiscalização. Não se discutem, sequer, algumas propostas que estão em cima da mesa, nomeadamente as mudanças que Rui Rio quer fazer na composição do Conselho Superior da Magistratura, abrindo a porta a uma maioria de políticos, ou de pessoas indicadas pelo poder político. Não tem nada a ver, argumentarão alguns. Não poderiam estar mais errados. A proposta de Rio, sendo irrelevante numa lógica reformista, abre a porta a uma discussão séria sobre a noção que o PSD tem hoje da separação de poderes, tema caro em Bruxelas e critério objetivo para a distribuição dos fundos.



Na verdade, nem é preciso uma interpretação demasiado extensiva da proposta do PSD para perceber que uma das consequências possíveis que ela comporta está no facto de colidir, potencialmente, com a independência do poder judicial, conforme ele é configurado nos parâmetros europeus de um Estado de direito. E este é, como se sabe, um critério muito importante.