Pode ser um tema "chato" mas não é de somenos. O ambiente no Ministério Público está irrespirável e muito do que ali se passa é uma verdadeira prova de algodão sobre a saúde do regime e da separação de poderes.A mistura explosiva de um inquérito, provavelmente convertido em processo disciplinar, contra os procuradores que fizeram a acusação de Tancos, com colocações e saídas de magistrados em função de critérios pouco claros, aponta num único sentido: o País do respeitinho, que pretende dominar esta magistratura a partir da cúpula, ou seja, da Procuradoria-Geral da República e das chefias dos departamentos mais importantes, está de volta e ao ataque. Como se Pinto Monteiro tivesse regressado à PGR sob a forma de fantasma, induzindo a consagração de uma cultura organizacional férrea que prevaleça sobre a autonomia profissional de cada magistrado.