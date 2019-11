ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O misterioso cofre da mãe de Sócrates, que não tinha fundo nem deixa rasto, é mais do que uma anedota. É certo que é uma piada poderosa e que reduziu Sócrates a uma piedosa anedota. Mas é, sobretudo, uma trágica metáfora de uma forma de exercer o poder, totalmente opaca sobre a origem dos rendimentos dos políticos e de captura da verdade sobre a gestão do erário público. Uma metáfora que Sócrates elevou ao expoente máximo da velha e histórica liturgia sobre a duplicidade do poder, que tem sempre duas verdades, duas morais e duas contabilidades.Uma, a real e secreta, que é a que conta, a outra, feita de maquilhagem e ilusão sobre os factos, destinada a alimentar a pastorícia do rebanho de contribuintes e eleitores, a quem se saca o dinheiro através da feroz máquina fiscal e leva a votar de quando em quando.