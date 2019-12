ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de dezembro de 2019.

A saúde pública discute-se em Portugal a partir de uma cada vez mais insuportável esquizofrenia política. Por um lado, constata-se ciclicamente que o Serviço Nacional de Saúde é, a par da democratização da educação e da própria liberdade, uma das maiores conquistas do 25 de Abril de 1974. Por outro, é também notório o sucessivo empobrecimento dos seus meios técnicos e humanos.Em Portugal, apesar de termos um excelente SNS, todos os dias são canceladas operações por falta de batas cirúrgicas ou de enfermeiros, milhares de idosos não têm médico de família, as listas de espera são o que se sabe, o transporte de doentes tornou-se um negócio vil, o INEM abandona tudo o que é doente do Interior, os medicamentos faltam nas farmácias, os doentes de cancro em estado terminal são encaixotados em corredores e arrecadações dos hospitais.