Quando se discute o papel do Estado no apoio à comunicação social é preciso puxar pela memória. É preciso recordar como os governos de Cavaco Silva controlaram a RTP e a generalidade dos meios de comunicação públicos. Também a relação do PS de Mário Soares com as redações, onde tinha as suas próprias antenas. Uns e outros controlavam as nomeações das direções e administrações, controlavam os alinhamentos dos telejornais, encheram as redações de comissários políticos.