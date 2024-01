Populistas e maluquinhos contra a corrupção

A Portugal falta tudo o que há muito sabíamos. O Mecanismo Nacional Anticorrupção é pouco mais do que uma treta; a Entidade para a Transparência está criada no papel mas paralisada; a Estratégia Nacional Anticorrupção não tem um plano de ação nem de avaliação

Um governo, um partido, uma coligação que quisesse verdadeiramente combater a corrupção não assentava baterias contra magistrados e polícias. Não vinha com a conversa serôdia dos riscos de judicialização da política, menu apetitoso que os respetivos gurus da comunicação eleitoral andam a vender aos cartilheiros que colocaram em tudo o que é painel de “análise” política ou tertúlia da televisão por cabo. Olhava para si próprio e para o que pode hoje dizer e fazer na matéria. Ora, aí, estamos conversados. Nesta campanha eleitoral vamos a caminho do zero absoluto.