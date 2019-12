ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Na mesma altura em que anuncia mais um grupo de trabalho sobre o combate à corrupção, o Governo abre a porta à dita senhora com um novo regime nas Parcerias Público-Privadas. Entra a senhora corrupção, transformada numa faminta raposa, dentro do galinheiro e por decreto. Com o novo regime é eliminada a análise custo-benefício, pelo que não se vai saber se o valor da obra seria mais baixo se fosse feita pelo Estado ou se, pelo contrário, deve avançar em PPP.É varrida a lista de 16 exigências que funcionavam como crivo para o lançamento e a adjudicação das PPP e os critérios passam a ser decididos, caso a caso, em Conselho de Ministros. Além disso, as autarquias e as regiões autónomas ficam de fora e, com isso, deixam de ter o controlo apertado que tinham até agora. Por fim, retira-se o controlo orçamental ao Ministério das Finanças e entrega-se ao Ministério da Economia.