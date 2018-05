No dia em que este texto foi escrito

A aprendizagem de Rui Rio

Este texto foi escrito, também, no dia em que Rui Rio começou a sua semana da justiça. Regista-se que começa a perceber uma coisa: reformar a justiça não é prender os jornalistas e arrasar as empresas com multas por violação do segredo de justiça. Ou domesticar juízes e procuradores. É essa a visão de algumas criaturas que o aconselham na matéria, mas aguarda-se com esperança que pense pela sua própria cabeça.





A directiva da infâmia

Em matéria de legislação, diga-se, este texto foi escrito a quatro dias de entrar em vigor uma directiva comunitária sobre protecção de dados pessoais que, em Portugal, ameaça concretizar-se numa lei que pura e simplesmente vai liquidar o jornalismo. Ela incorpora o mesmo torniquete que os governos de Sócrates usaram – mas também em benefício do PSD e do PP – quando quiseram silenciar os jornalistas na divulgação de alguns actos processuais: a necessidade de pedirem o consentimento dos visados. Esta é a técnica legislativa que o poder usado de forma delinquente conhece. E já era tempo de que os jornalistas e as suas estruturas representativas tomassem consciência disso.



O adeus de um grande senhor

Neste mesmo dia, 21 de Maio, morreu um grande advogado, socialista e humanista. António Arnaut, que tive o privilégio de conhecer há uns bons 35 anos, ainda jovem estudante e jornalista em Coimbra, foi um verdadeiro operário da construção da decência humana e política. Perseguiu o humanismo absoluto como princípio e fim da acção política e, de certo modo, conseguiu ao deixar uma obra como o Serviço Nacional de Saúde, mas também um legado ético insuperável na política e vida pública em geral.

Este texto foi escrito na segunda-feira passada. Foi nesse dia que o tribunal do Barreiro aplicou a prisão preventiva a 23 elementos do bando que atacou os jogadores do Sporting no seu mais íntimo santuário. Uma decisão exemplar que defende o Estado de direito democrático em toda a linha e em alguns dos seus pilares essenciais: a protecção absoluta da integridade física; da propriedade privada; da liberdade individual e da paz na vida em comunidade, sem o alarme social permanente e a lei do silêncio que o crime organizado impõe como regras.Os polícias, os procuradores do Ministério Público, os juízes, os oficiais de justiça que tiveram intervenção neste processo foram exemplares e mostraram que os tribunais e o Estado são barreiras intransponíveis para a delinquência das claques, verdadeiras associações criminosas que actuam à frente de todos, ao contrário dos próprios clubes que as albergam. Elas actuam com o consentimento dos dirigentes do futebol, políticos que se servem dele para caçar votos e empresários que o usam como lavandaria de dinheiro ou mera reciclagem social.Os homens e as mulheres da justiça mostraram que não se deixam abalar pela pressão de quem grita à porta dos tribunais nem pela que é feita em directo pelos falsos garantistas que ocupam o espaço de debate sobre justiça nas televisões. Uma justiça que prende, mas respeita escrupulosamente o Código de Processo Penal e as garantias de audição e contraditório dos arguidos, não pode ser acusada de ser uma construção kafkiana, como afirmam algumas mentes mais delirantes. A grande notícia é, de resto, que vamos construindo uma justiça com igual eficácia e maturidade tanto na repressão do crime violento como do crime económico. E isso é uma coisa que não agrada aos muitos gestores de interesses que por aí andam disfarçados de advogados, comentadores ou mesmo jornalistas.